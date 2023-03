Ex-diretor do SEF de Lisboa acusado no caso da morte de Ihor Homeniuk no aeroporto de Lisboa

O caso do homicídio do imigrante ucraniano Ihor Homeniuk, nas instalações do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) do aeroporto de Lisboa a 12 de março de 2020, levou o Ministério Público a avançar com uma nova acusação. A notícia foi avançada pela CNN Portugal e confirmada por fonte do processo ao Expresso, que teve acesso ao despacho assinado pelo procurador Óscar Ferreira.