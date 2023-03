Maus-tratos em lar da Lourinhã: ministra disponível para ir ao Parlamento

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social garantiu esta segunda-feira que está em curso a fiscalização ao lar, na Lourinhã, acusado de maus-tratos a idosos.

À SIC, Ana Mendes Godinho revelou ainda estar disponível para ir ao Parlamento, na sequência do pedido da Iniciativa Liberal que quer ouvir a ministra sobre o caso.

No domingo, a SIC emitiu uma reportagem que dá conta que há idosos em risco no lar "Delicado Raminho", na Lourinhã, com muitas denúncias que vão da falta de higiene à má alimentação.

A ministra ordenou logo no domingo uma inspeção imediata às instalações do lar. Ana Mendes Godinho assumiu a gravidade da situação reportada nas imagens e nos relatos mostrados pela SIC.