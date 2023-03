Maus-tratos: dono de lar da Lourinhã tem seis instituições para idosos, três delas ainda no ativo

O lar de idosos ‘Delicado Raminho’, no Vimeiro (Lourinhã), foi esta segunda-feira alvo de uma fiscalização urgente, pedida pela própria ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS), Ana Mendes Godinho, depois da emissão de uma reportagem pela SIC, no domingo, onde se dá conta da ocorrência de alegados maus tratos e negligência na instituição.