Loading...

Sociedade Demolição em bairro de Camarate: moradores travam passagem das máquinas

A Câmara de Loures marcou para esta segunda-feira a demolição das habitações precárias de sete famílias, no bairro do Talude, em Camarate. Ao que a SIC apurou, a autarquia ainda não conseguiu arranjar alojamento para todas as famílias

Há 23 minutos