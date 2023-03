Tratado do Alto Mar permite acelerar o compromisso internacional de proteger 30% dos oceanos até 2030

Emanuel Gonçalves, Fundação Oceano Azul

Ao fim de quase duas décadas de negociações foi finalmente alcançado um “acordo histórico” para proteger as águas do alto mar. Ambientalistas e cientistas esperam que permita acelerar a concretização de proteção de 30% das áreas marinhas internacionais e também das nacionais até 2030. Portugal ainda só classificou 7% do seu mar e a UE (no seu conjunto) cerca de 10%, mas em apenas 1% é proibida a pesca de arrasto ou outras atividades extrativas.

