Sefarditas. “Le Monde” conta como o advogado Francisco Almeida Garrett dominou a comunidade judaica do Porto

Uma grande reportagem do “Le Monde” revela detalhes sobre a ascensão do advogado Francisco Almeida Garrett – o principal arguido no caso da Polícia Judiciária que investiga o processo de nacionalização de judeus sefarditas em Portugal – na liderança da Comunidade Israelita do Porto (CIP).

De acordo com o jornal francês, a partir de 2011, este descendente do escritor e dramaturgo do século XIX, tomou conta desta comunidade, expulsando a quase totalidade dos antigos membros, antes de assumir o comando “com a promessa de a desenvolver”. A reportagem refere ainda que embora Almeida Garrett não seja judeu, foi sua a ideia de criar a Lei dos Sefarditas, em 2013, para conceder nacionalidade a quem prove que é descendente dos judeus que receberam ordem de expulsão de Portugal no final do século XIV.

O artigo do “Le Monde”, com o título “Le nouvel eldorado du passeport portugais” ["O novo Eldorado do passaporte português"], cita várias informações avançadas pelo “Público” e pelo Expresso, que têm escrito sobre o assunto. Em 2022, a PJ e o DIAP do Porto realizaram várias buscas a membros desta comunidade naquela cidade, no âmbito da Operação “Porta Aberta”. Logo depois da primeira operação, a 11 de março desse ano, a PJ confiscou os dois passaportes ao rabino, numa altura em que este se preparava para voar para Israel.

O líder religioso desta comunidade do Porto, Daniel Litvak, foi detido mas ficou em liberdade com os passaportes retidos. Já o advogado Francisco Almeida Garrett, dirigente da CIP, foi constituído arguido.