Despiste no Rally das Camélias faz cinco feridos

O despiste de um dos carros que competia no Rally das Camélias provocou esta sexta-feira cinco feridos na zona de Malveira da Serra, concelho de Cascais. Os feridos, três homens e duas mulheres, segundo a GNR, foram transportados para o Hospital de Cascais. Numa primeira informação, a Proteção Civil havia referido que o número de feridos era de seis.

Em declarações à SIC Notícias, o subcomandante da GNR capitão Ferreira da Silva afirmou que o acidente ocorreu num local que tinha sido interditado ao público a partir das 19h00, através de fitas delimitadores colocadas no perímetro do espaço. Apesar desta medida de prevenção, muitas pessoas desobedeceram e instalaram-se no local, junto a uma curva, acrescentou o responsável da GNR, tendo regressado de cada vez que os agentes da autoridade procediam à sua retirada do espaço identificado como inseguro para os espectadores da prova.

A mesma fonte da GNR declarou que os feridos são ligeiros e se encontram “bem”, a recuperar na unidade hospitalar de Cascais.