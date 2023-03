Parque das Gerações: em obras e na agenda do Parlamento, skatepark quer “enterrar o machado” com autarquia

@pdg_parquedasgeracoes (via Instagram)

Câmara de Cascais está a construir o primeiro equipamento olímpico de skate no parque, mas as rampas originais continuam sem manutenção. O ministério das Infraestruturas quer suprimir a passagem de nível no troço original que não afeta o parque e culpa a autarquia pelo impasse. No Parlamento, PAN, Livre, BE e PS já avançaram com projetos de resolução em defesa do Parque das Gerações

21:16