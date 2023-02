Duas escolas em Braga foram vandalizadas com símbolos nazis

A fachada da Escola Secundária D. Maria II e os muros da Escola Secundária Carlos Amarante, em Braga, foram vandalizados com símbolos nazis. As direções de ambas as escolas - que ficam a cerca de 400 metros de distância uma da outra - consideram os atos “lamentáveis” e o ato de vandalismo na Escola Secundária D. Maria II já foi denunciado às autoridades.

Em declarações ao Expresso, a diretora da Escola Dona Maria II, Ângela Meireles, sublinha que a escola não se revê nas mensagens e que “repudia” a situação. Segundo a mesma, os alunos deparam-se de manhã com uma cruz suástica e com a frase “Contra a ideologia do género” grafitada na parede da escola, tendo sido os mesmo a informar a instituição.