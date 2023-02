Câmara do Porto comprou e vai reabilitar prédio devoluto para arrendamento acessível

A Câmara Municipal do Porto (CMP) investiu 1,8 milhões de euros para comprar as seis habitações de um prédio devoluto, localizado na Rua Central de Francos. A autarquia pretende reabilitar estes apartamentos e deixá-los prontos a habitar até ao último trimestre deste ano em regime de arrendamento acessível.

Os seis fogos habitacionais possuem garagem e áreas que rondam os 100m2, refere a CMP num comunicado emitido esta segunda-feira.

O investimento, esclarece a Câmara do Porto, será feito com financiamento 100% reembolsável, no âmbito do PRR, aprovado pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU).

Esta ação, lê-se no comunicado, “insere-se na estratégia do Município do Porto para a área da Habitação, que prevê uma atuação integrada e abrangente, promovendo soluções adequadas às circunstâncias dos cidadãos, quer no âmbito do arrendamento acessível, quer no âmbito do arrendamento apoiado”.

A Porto Vivo, empresa municipal de reabilitação urbana, tem como meta, até 2026, a requalificação de 146 casas e disponibilizá-las para arrendamento, com rendas, pelo menos, 20% inferiores aos valores praticados no mercado.