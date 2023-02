Anote: 1Bilhete.pt, o sistema que o Governo espera que resolva “barreira” da venda de bilhetes na Carris Metropolitana

Quem não tenha passe ou cartão com viagens pré-pagas e queira apanhar um autocarro na Área Metropolitana de Lisboa (AML) pode comprar o bilhete ao motorista, mas deverá ter dinheiro e, de preferência, trocado. Além disso, para carregar viagens ocasionais precisa de ter cartões diferentes, consoante o transporte a utilizar, e cada um tem a sua validade. O Governo reconhece que a dificuldade em comprar bilhete funciona como uma “barreira” a uma maior adesão aos transportes públicos e que há “trabalho a fazer” para simplificar a compra. “É uma prioridade resolver a questão da bilhética”, assume ao Expresso Jorge Delgado, secretário de Estado da Mobilidade Urbana.

Ao contrário do que já acontece no Porto, onde é possível adquirir bilhetes com MBWay nos autocarros da STCP e com cartão bancário em alguns pontos do Metro, o sistema de compra facilitada através de cartão ou do telemóvel ainda não está disponível em Lisboa. Ao Expresso, a Transportes Metropolitanos de Lisboa diz estar atualmente a trabalhar “numa solução para assegurar a validação com cartão bancário a bordo da Carris Metropolitana e garantir que essa solução seja integrada a nível metropolitano com os demais operadores de transporte”.