PJ investiga caso de corpo de taxista encontrado na doca de Belém

A Polícia Judiciária está a investigar o caso de um motorista de táxi que estava desaparecido desde a última quinta-feira, depois de ter saído de casa para trabalhar.

O corpo foi encontrado esta quinta-feira depois de buscas da Autoridade Marítima Nacional (AMN) na Doca do Bom Sucesso, em Belém, Lisboa. “Foi a PJ que nos pediu para ver se a viatura estava naquele local”, revela ao Expresso uma fonte da AMN.

Foi nessa zona que tinha sido encontrado o cartão do cidadão do motorista, o que levou as autoridades a suspeitar que o homem de 49 anos pudesse estar por perto.

Depois de retirarem o carro das águas do Tejo, as autoridades encontraram o corpo do motorista no seu interior e a investigação ficou a cargo da Polícia Judiciária. Não está posta de parte a hipótese de o motorista ter sido alvo de um crime de homicídio."Ainda é cedo para tirar qualquer tipo de conclusões", frisa uma fonte próxima da investigação.