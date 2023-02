Polícia teme infiltração de “arruaceiros” na manifestação Vida Justa

Numa altura em que os protestos sociais se multiplicam nas ruas, alguns deles de grande dimensão, como o dos professores, que reuniu em Lisboa, no último sábado, mais de 150 mil pessoas, surge na agenda uma manifestação que está a ser observada com especial atenção pelas forças e serviços de segurança. Ao contrário das restantes, não está a ser organizada por associações sindicais, partidos políticos ou classes profissionais. Trata-se do movimento Vida Justa, que tem o objetivo de levar ao centro de Lisboa no próximo dia 25 de fevereiro “milhares de pessoas”, de acordo com fonte da organização.

O que os move? A indignação pelo aumento do custo de vida e o direito à habitação. Este tipo de protesto transversal a ideologias, apolítico e inorgânico é algo que acontece muito raramente em Portugal, mas não é um fenómeno inédito. Nos últimos 15 anos destacaram-se os casos do Geração à Rasca, em 2011, do Que Se Lixe a Troika, em 2012-2013, dos Coletes Amarelos, em 2018-2019, e, mais recentemente, dos negacionistas da covid-19, durante os dois anos da pandemia.