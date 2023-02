“A Igreja tem de discutir a vida afetiva e sexual dos padres”, defende provicial dos jesuítas

“Há reformas profundas que a Igreja precisa de fazer”, diz ao Expresso o padre Miguel Almeida, atual provincial da Companhia de Jesus (jesuítas) em Portugal. Nascido em 1967, trabalhou em marketing e publicidade antes de ser ordenado. Estudou Filosofia em Braga, Teologia em Roma e Ética Sexual e da Família em Boston, a diocese onde o escândalo dos abusos rebentou em 2002. Em Portugal, os jesuítas têm dois colégios, estão em nove cidades, com os seus 147 membros espalhados por 12 comunidades e 20 obras.

Como viu o relatório da Comissão Independente?

Vi com uma dor incrível. Fiquei chocado por perceber que aquela dor e aquele sofrimento não foram feitos há 20 ou 30 anos, começaram há 20 ou 30 anos, mas não pararam. O que é muito explícito através dos depoimentos é que as pessoas falam com uma força e uma veracidade, como se tivesse sido ontem, de coisas que se passaram há 20, 30, 40 anos. Isso é, para mim, a coisa mais chocante, que desinstala, que envergonha, que dói, que repugna. Tem mesmo de haver aqui uma abertura grande e um acolhimento da parte da Igreja para quem sofre, e isso tem mesmo de mudar. Há agora uma verdade que está à vista de toda a gente e, portanto, temos de abandonar, de uma vez por todas, a perceção de que é pouco, como se um caso que fosse não bastasse. Ainda há muitos discursos de trincheira de que isto é uma perseguição à Igreja e de que outras instituições da sociedade deviam fazer o mesmo, muitos discursos defensivos.