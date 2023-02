Há um teste genético para bebés que diz identificar 205 doenças. Custa €1200 e especialistas duvidam da utilidade e falam de violência ética

O nome é carinhoso, “teste da bochechinha”, mas identifica um procedimento perigoso em mãos erradas. Trata-se de uma triagem genética nos primeiros dias ou ano de vida do bebé comercializada pela Pantest, uma empresa do norte do país, que promete “identificar mutações patogénicas em 342 genes associadas a 205 doenças graves e silenciosas” a partir de saliva. Custa €1200 e os pais podem pedi-la. Geneticistas e juristas põem em causa o teste e pedem a intervenção das entidades competentes.

Nos folhetos para médicos e pais a que o Expresso teve acesso, a mensagem é aliciante: “Descubra o que o DNA diz sobre a saúde do seu bebé.” No caso, as mutações genéticas associadas a mais de 200 doenças “antes do desenvolvimento de quaisquer sinais e sintomas, proporcionando uma infância mais saudável”. Mas o “teste da bochechinha” faz mais: “completa e amplia o ‘teste do pezinho’” e nem precisa que o recém-nascido seja picado, para retirar sangue, bastando a colheita de saliva por zaragatoa.