Prédio com 31 apartamentos vai ser erguido no Campo de Golfe do Estoril, sócios temem o “princípio do fim” de “património histórico”

O buraco 8 já foi esventrado e as máquinas andam a preparar o terreno para ali ser erguido um bloco de 31 apartamentos com cinco pisos (uma cave, três pisos acima da cota de soleira e mais um recuado) numa área verde, em parte da qual o Plano Diretor Municipal concebe a existência de construção de baixa densidade. A situação deixou vários membros da Associação de Amigos do Golfe do Estoril e alguns sócios do Clube de Golfe do Estoril preocupados.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler