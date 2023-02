Em dez minutos, estes ativistas pintaram balcões, máquinas de check-in e raio-x do aeródromo de Tires para travar os jatos privados

Não durou mais de 10 minutos a ação que na manhã desta terça-feira levou pouco mais de uma dúzia de ativistas ao aeródromo de Tires, em Cascais. Entraram pacificamente no terminal e pintaram os balcões e as máquinas de check-in e de raio-x no interior, antes de serem expulsos pelos seguranças, de forma ordeira e sem intervenção policial.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler