Acidente de trabalho nas obras do novo hospital em Évora faz dois feridos graves

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou que o alerta para o acidente foi dado às 11:22 e que os dois operários da construção civil ficaram feridos na sequência da queda de uma estrutura da obra.

Segundo a mesma fonte, os dois feridos foram transportados pelos bombeiros para as urgências do Hospital do Espírito Santo de Évora.

Numa resposta por correio eletrónico a questões colocadas pela Lusa, a Administração Regional de Saúde (ARS) do Alentejo, dona da obra, precisou que os trabalhadores feridos no acidente de trabalho são dois homens com 34 e 40 anos.

Os dois operários caíram de "um andaime que estavam a montar, na zona do estaleiro, fora da zona de construção", adiantou, referindo que os feridos foram assistidos no local e transportados "conscientes" para o hospital.

Na resposta à Lusa, a ARS do Alentejo assinalou ainda que "a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) foi informada" do acidente de trabalho e que as causas do sinistro "estão a ser investigadas".

As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros de Évora, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e PSP, com um total de 14 operacionais, apoiados por seis veículos, incluindo uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).