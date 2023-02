Referendo em Benfica: EMEL diz que competência para instaurar tarifas é “exclusiva” da Câmara de Lisboa

Cerca de 80% dos 9476 votantes no referendo local deste domingo na freguesia de Benfica, em Lisboa, decidiram-se pelo “não” ao alargamento do estacionamento pago à EMEL. E se, antes da votação, questionada sobre se iria aceitar o resultado, a empresa municipal que regula o estacionamento em Lisboa optou por não fazer comentários, agora responde que não tem de o aceitar ou recusar. “A competência para a instituição de Zonas de Estacionamento de Duração Limitada é exclusiva da Câmara Municipal de Lisboa”, diz a empresa em comunicado.

Mais do que isso, a EMEL diz-se preocupada com “a perceção que destes debates resulta em relação à sua atividade”. A competência da EMEL “mais não é do que apoiar tecnicamente e executar as decisões dos órgãos do Município, atuando através da fiscalização, gestão e intervenção no espaço público”. Ou seja, decisões só competem ao executivo de Carlos Moedas.

Este domingo cerca de 32 mil eleitores foram chamados às urnas em Benfica, no primeiro referendo local alguma vez organizado em Lisboa, para responder ‘sim’ ou ‘não’ à pergunta. “Concorda que a Junta de Freguesia de Benfica emita um parecer favorável à colocação de parquímetros nas Zonas de Estacionamento de Duração Limitada de Benfica?”.

Em qualquer alargamento, a junta de freguesia respetiva é chamada a dar um parecer, facto também lembrado no comunicado da EMEL. A decisão de instaurar novas zonas tarifadas “é precedida de parecer vinculativo da Junta de Freguesia”, tendo, neste caso, “a freguesia de Benfica optado por devolver a decisão aos cidadãos”.

O resultado do referendo não é vinculativo, por não terem votado a maioria dos eleitores (só votaram cerca de 9 mil em 32 mil eleitores). No entanto, o presidente da Junta de Benfica, Ricardo Marques, já disse que vai seguir a indicação dada pelos votantes. Como aliás já tinha dito antes mesmo da votação. “Fui muito claro na campanha a dizer que não tomaria nenhuma decisão sem um largo consenso dos moradores.” Como ele não chegou, “para não os defraudar, tinha de usar a única ferramenta constitucional que existe, com a totalidade dos cadernos eleitorais”, isto é, um referendo, que deu parecer negativo.