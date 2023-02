Plano anticovid da Festa do Avante! 2020 doado a Museu da Farmácia

Em 2020 mantido sobre grande sigilo, o plano de contingência para a Festa do Avante! em plena pandemia passa agora a estar à vista de todos. Vai integrar o espólio do Museu da Farmácia, em Lisboa, sobre a covid-19. Entre a mostra vai estar também a fotografia da diretor-geral da Saúde, Graça Freitas, tirada por ocasião de uma entrevista em janeiro passado feita pelo Expresso e que fez a capa da revista.

A festa dos comunistas em 2020 foi o primeiro grande evento durante uma das fases mais complicadas da infeção em Portugal. Foi autorizada pela Direção-Geral da Saúde poucos dias antes da sua realização, no início de setembro, mas sob sigilo. A autoridade de Saúde nacional recusou divulgar publicamente o conteúdo do parecer, no caso autorizando a Festa.

Além do documento do PCP com todas as regras de segurança para o evento, então limitado a 33 mil pessoas, o Museu da Farmácia vai exibir também placas de sinalética utilizas no recinto, na Quinta da Atalaia, na Amora, Seixal.