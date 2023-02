Circulação na linha Azul do metro de Lisboa retomada

A circulação na linha Azul, que liga as estações da Reboleira (Amadora) a Santa Apolónia (Lisboa), estava interrompida desde as 11:42 devido a um incidente com um passageiro, na estação de Carnide.

Fonte da empresa não dispunha de informações sobre o estado de saúde do passageiro que caiu à linha.

O Metropolitano de Lisboa opera diariamente com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião).

Normalmente, o metro funciona entre as 06:30 e as 01:00.