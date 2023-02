Nicola Bulley: o que se sabe sobre um desaparecimento que intriga a polícia britânica

Nicola Bulley, de 45 anos, saiu de casa na manhã de 27 de janeiro para ir passear o cão e, desde então, não se soube mais nada dela. Está desaparecida e o caso tem intrigado a polícia britânica. Mas, até ao momento, tudo indica que terá caído ao rio Wyre, em St Michael's, no Lancashire, ainda que o seu marido não acredite nessa hipótese.

Segundo a Sky News, a polícia tem centrado a sua investigação numa ‘janela’ de dez minutos em que os seus movimentos não foram registados. Até ao momento, a polícia tem estado a procurar centenas de “informações activas”.

A hipótese que parece mais viável aos polícias é que a mãe de duas meninas e consultora de crédito tenha caído ao rio. No entanto, o seu marido, Paul Ansell, duvida da teoria e dos esforços de se concentrar as procuras apenas no rio. "Pessoalmente, estou 100% convencido de que não é o rio, essa é a minha opinião", afirmou. E a própria polícia já esteve mais certa quanto a esta possível queda.

O que se sabe?

Pelas 8h43, Nicola Bulley caminhava junto ao rio Wyre, depois de deixar os filhos na escola. Uma testemunha, que também passeava um animal de estimação, disse que às 8h47 viu a desaparecida com o seu cão e os cães de ambos interagiram durante uns momentos. Uns minutos depois, às 8h53, Nicola Bulley enviou um e-mail ao seu chefe.

Às 9h01 iniciou uma reunião de trabalho via Microsoft Teams. Uma testemunha disse que às 9h10 viu a desaparecida com o seu cão, sendo que este estava sem trela - foi a última vez que foi vista. A polícia acredita que, por volta das 9h20, o telefone de Nicola Bulley foi deixado num banco junto ao rio.

Às 9h30 a reunião via Teams terminou, mas a desaparecida não desligou a chamada, mantendo-se na reunião. Três minutos depois, às 9h33, o telemóvel da consultora de crédito foi encontrado no banco por outra pessoa que também passeava um cão.

O animal de Nicola foi encontrado depois a correr perto do banco e a trela foi encontrada entre o banco e a margem do rio. A testemunha que encontrou o telefone tentou indagar a quem pertenceria e falou com pessoas que reconheceram o cão de Nicola Bulley. Às 10h50 a família foi informada do que estava a acontecer.

Uma possível queda no rio

O rio em causa foi descrito por locais como “perigoso” nesta altura do ano e, perto do local onde foi encontrado o telefone, há uma placa pregada numa árvore onde se lê “perigo, águas profundas”.

A responsável pelo caso disse aos jornalistas que, na zona do banco, há um declive não muito alto, mas íngreme, à beira do rio. “Embora não queira especular sobre o que possa ter acontecido, é uma hipótese que ela tenha entrado na água acidentalmente”, disse.

O cenário traçado começa com o cão, que estava livre da trela. "Qualquer coisa poderia ter acontecido com o cão, pelo que Nicola pode ter ido - e não quero especular, não sabemos - mas é possível que o cão estivesse solto e fora da trela e que possa ter havido um problema com o cão que a levou a aproximar-se da beira da água. Ela pousa o telefone momentaneamente e Nicola pode ter caído para dentro [de água]. Essa é uma possibilidade", afirmou a responsável.

Até ao momento não foi encontrado o corpo ou outros vestígios, mas as equipas de busca têm examinado o rio até ao mar, que fica a cerca de 15 quilómetros de distância. As buscas vão estender-se para todo o rio, num total cerca de 52 quilómetros de extensão.

Só há um problema que faz com que esta hipótese não seja 100% credível na ótica das autoridades: o cão não estava molhado quando o encontraram, apenas sem trela. Na perspetiva das autoridades, o mais lógico seria que o animal tivesse tentado ajudar a dona, caso esta tivesse mesmo caído ao rio. Em vez disso, correu entre o banco e um portão próximo.

Esse portão dava para uma casa abandonada do outro lado do rio. Segundo a “CNN”, a polícia revistou essa casa, “bem como quaisquer caravanas vazias nas proximidades”, mas não encontrou nada.

Peter Faulding, chefe da equipa de especialistas forenses que realizou as buscas subaquáticas, desistiu de procurar naquele local: “Ela aqui não está”, disse, acrescentando que foram feitas buscas muito “minuciosas”. "Se Nicola estivesse naquele trecho do rio, eu tê-la-ia encontrado. Isso eu garanto-vos", sublinhou.