CUF Tejo: para o MP, houve um “descuido incompreensível” mas isso não é crime

Durante dois anos e meio, Valter Alves investigou e analisou as suspeitas de manipulação e prevaricação à volta da construção do Hospital CUF Tejo, em Lisboa. O procurador concluiu que a obra “afeta de sobremaneira o sistema de vistas” da zona. E que as fotomontagens feitas antes da construção “não foram elaboradas com rigor”, criaram uma “errada ilusão de ausência de impacto visual” e “dissimularam a real obstrução da panorâmica do Miradouro Olavo Bilac”.

O magistrado do Ministério Público mostra-se até surpreendido com o “descuido” revelado pelos intervenientes em todo o processo: “Esta atuação descuidada de projetistas experientes e reputados e dos elementos da autarquia experientes e sabedores não deixa de ser estranha”, diz no despacho que encerrou o processo. Mas decidiu arquivar as suspeitas que pesavam sobre os seis arguidos por considerar que a “mera negligência” não basta para acusar e condenar e que não ficou provado que houvesse “dolo” ou intenção por parte dos suspeitos, nem o que ganhariam com isso.