Habitação: só 3,8% do dinheiro do PRR dirigido ao 1º Direito foi executado. De tudo o que foi prometido, eis o que está por cumprir

Em 2018, quando apresentou a Nova Geração de Políticas de Habitação, António Costa definiu a meta: “Chegar ao dia 25 de abril de 2024, quando se comemoram os 50 anos da revolução, garantindo a todos os portugueses uma habitação adequada.” A promessa ecoava mudança. Como medida estrutural, previa-se a passagem de 2% para 5% de habitação pública. E para apoio imediato, foram lançadas duas medidas-bandeiras. O 1º Direito visa a cooperação entre autarquias e Governo para dar resposta às situações de maior carência habitacional. Para isso, há €1,2 mil milhões a fundo perdido do Plano de Resolução e Resiliência (PRR). Por outro lado, o Programa de Arrendamento Acessível (PAA), mais dirigido à classe média, dá benefícios fiscais aos senhorios em troca de um alívio de 20% do preço das rendas.

Quatro anos passados, foi gasto 3,8% do dinheiro previsto para o 1º Direito, em cerca de 3 mil projetos. Como a medida carece de dinheiro do PRR, que estará disponível só até 2026, os municípios têm pela frente “uma corrida contra o tempo”, frisa Sílvia Jorge, arquiteta e investigadora do Centro para a Inovação em Território, Urbanismo e Arquitetura da Universidade de Lisboa (CiTUA — UL). Com o próprio Governo a reconhecer “excesso de otimismo” na meta traçada, também se demonstra que os municípios não partem todos do mesmo ponto de partida, por falta de meios técnicos para elaboração dos projetos. O excesso de burocracia, extensível ao PAA, é também um entrave à rapidez dos processos. “Serão as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto a arrecadar mais dinheiro”, prevê a arquiteta. Não será possível garantir uma distribuição equitativa dos meios pelos municípios e a conjuntura atual, de incremento dos preços de construção, obriga a fazer “menos com o mesmo dinheiro”.