Espanha: menina morreu de peritonite após ter ido três vezes às urgências e ter sido mandada para casa

Fortes dores abdominais, vómitos e febre: estes foram os sintomas que, durante uma semana, Emma Martínez Gascón, uma menina espanhola de 12 anos teve de suportar, apesar de os pais, alarmados, a terem levado por duas vezes a um centro de urgências e depois ao hospital. Por três vezes foi mandada para casa, sem que lhe tivesse sido diagnosticado nada de grave.

A rapariga, natural do município de Jérica, acabou por morrer esta segunda-feira no Hospital Clínico de Valência, vítima de uma peritonite - inflamação do peritónio, uma membrana que envolve a cavidade abdominal -, doença que, se não for tratada, pode ser fatal. Os pais tencionam apresentar uma queixa por negligência médica, escreve o “El País” .

Das três vezes que Emma foi levada às urgências, os médicos não detetaram nenhuma doença grave e disseram que as dores abdominais estavam relacionadas com uma gastroenterite. A menina de 12 anos voltou sempre para casa, sem que lhe tenham feito qualquer exame sanguíneo ou tampouco uma ecografia.

Emma começou a sentir fortes dores abdominais a 29 de janeiro, quando a mãe a levou de imediato para um centro de urgências localizado em Viver, a três quilómetros de distância. O médico de serviço não detetou nada. As dores persistiram e a visita repetiu-se no dia 2 de fevereiro. Outro médico de serviço, o mesmo resultado: nada foi feito.

Dois dias depois, a 4 de fevereiro, o pai levou a menina, que já nem conseguia andar, ao serviço de urgências do Hospital de Sagunto. “Fizeram um teste de urina, auscultaram-lhe a barriga, viram-lhe a língua branca, mas pouco mais. Devem ter visto que a análise da urina estava dentro do normal e nós fomos para casa”, conta o pai, citado pelo El País.

“Como pode ser que depois de ir três vezes ao médico com a criança em estado de choque, não lhe tenham feito um exame de sangue ou uma ecografia?”, questiona o pai de Emma.

Fontes da Conselharia de Saúde de Valência manifestaram o seu “profundo pesar pelo que aconteceu” com Emma Martínez Gascón e ofereceram apoio à família. “Tudo o que aconteceu será investigado”, garante a Conselharia de Saúde.

Os pais, ambos com 48 anos, exigem explicações e esperam que um caso destes “nunca mais aconteça a ninguém”.