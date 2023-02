Agressões em Olhão: imigrantes criam grupo de Whatsapp para se protegerem de violência

Nirmal Beniya talvez não chegue ao 1,70 m. É baixo e também é magro. Aquilo que vulgarmente se classifica como franzino. Enquanto falamos com ele parece estar ausente. Mantém a visão parada, focada num qualquer ponto que nem ele estará a ver. O cérebro, os pensamentos de Nirmal, ainda estão na noite de 25 de janeiro. “Tenho medo, sim”, confessa. E parece ficar ainda mais franzino..

O nepalês, de 26 anos, há três meses em Portugal, tinha chegado a Olhão na véspera, à procura de trabalho. Era a primeira vez que andava na cidade algarvia à noite. Voltava para casa com um dos amigos, também do Nepal, com quem partilha a habitação, quando os dois foram abordados por um grupo de jovens, na Rua Vasco da Gama. “Eram oito ou dez”, recorda sem conseguir dizer um número certo, “não disseram nada, atacaram logo”.