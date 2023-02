Com as temperaturas a chegarem a a valores negativos no Norte e a falta de chuva e de vento para dispersar as partículas poluentes em suspensão, a qualidade do ar agravou-se na região Norte do país, entre 30 de Janeiro e 5 de Fevereiro.

