Sebastião não ouve, mas sente e sentiu que ouvia quando pôs este colete no corpo no concerto de Bublé

A falha na sobrancelha por cima do olho direito serve de motivo para o nome de Sebastião em língua gestual portuguesa. “É assim”, explica ele enquanto aponta o dedo ao sobrolho que acabou de levantar. “Não podemos estar a soletrar todos os nomes, por isso, todos temos um nome visual, faz parte da nossa identidade enquanto surdos, este é o nome gestual”, continua a repetir o movimento. Não passou um quarto de hora desde o final do concerto e Sebastião Palha, de 31 anos, com o corpo ainda a vibrar, já se questiona: “Agora como vai ser? Tenho bilhete para os Coldplay, como vou voltar a ir a concertos depois de ter experimentado isto?”

