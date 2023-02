Presidente da Câmara de Lisboa garante apoio para todos os desalojados de incêndio na Mouraria

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, garantiu na noite deste sábado, apoio para os desalojados de um incêndio que deflagrou este sábado no bairro da Mouraria e que provocou dois mortos e 14 feridos.

“Toda a gente vai ter onde dormir. Os desalojados são alguns, não tenho os números mas vamos ajudar todos”, garantiu o presidente da Câmara em declarações aos jornalistas no local do incêndio, que foi combatido por mais de 60 operacionais.

Carlos Moedas deixou “uma palavra” de apoio às famílias das vítimas e disse que os feridos estão a ser acompanhados.

O autarca remeteu para mais tarde outras informações, nomeadamente sobre se as vítimas do incêndio, que foi extinto em pouco mais de meia hora, viviam todas no mesmo local.

Carlos Moedas disse que ainda são desconhecidas as causas do incêndio e as nacionalidades das vítimas mortais, embora se saiba que havia pessoas estrangeiras no rés-do-chão do prédio que ardeu.

O incêndio provocou dois mortos e 14 feridos, quatro deles crianças, mas segundo os Sapadores Bombeiros a maior parte dos feridos são ligeiros, por inalação de fumos.

O alerta do incêndio foi dado às 20:37 e o fogo foi extinto às 21:15, disse à Lusa fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros.

O fogo destruiu o rés-do-chão do edifício, na Rua do Terreirinho, Mouraria.