Nadar com golfinhos não a protegeu. Adolescente é morta em ataque de tubarão na Austrália

Uma jovem de 16 anos morreu este sábado na região de Perth, capital da Austrália Ocidental, localizada no encontro do rio Swan com o litoral sudoeste do país, depois de ter sido atacada por um tubarão. Os socorristas ainda tentaram fazer manobras para a ressuscitar, mas a vítima foi declarada morta no local.

As autoridades do distrito de Fremantle disseram, segundo o jornal britânico “The Independent”, que a adolescente nadava com um grupo de golfinhos no rio Swan momentos antes da tragédia. Naquela região da Austrália, as praias localizam-se nos subúrbios, mas de acordo com os especialistas, não é comum encontrar tubarões naquela parte do rio.

Um adolescente que também estava no rio com vários amigos contou como os policiais que responderam correram para resgatar a menina antes de serem solicitados a deixar a água por uma pessoa num jet ski, refere ainda o texto do jornal britânico.

“Quando toda a polícia apareceu, pensamos que estávamos com problemas”, afirmou a um canal australiano de televisão, WA Today. “Eles olharam para nós e não nos contaram o que tinha acontecido, o que é preocupante, pois depois de isso acontecer, ainda estávamos a pular do balanço de corda”, completou o jovem.

De acordo com o inspetor do distrito de East Fremantle, Paul Robinson, amigos da vítima também testemunharam o ataque. Robinson disse que a jovem conduzia um jet ski, tendo saltado para a água pouco antes do incidente.

“É um evento extremamente traumático para todos os envolvidos e todos os que conheciam a jovem, então não vou entrar na extensão dos ferimentos”, disse Robinson ao WA Today. A família da vítima não estava presente no momento, acrescentou o agente da polícia.

Um alerta sobre a presença de um tubarão na área foi enviado para que os visitantes se afastassem da zona enquanto a polícia ainda investigava.

A última vez que um tubarão matou uma pessoa no rio australiano Swan foi há exatamente um século, em 1923, quando um rapaz de 13 anos foi mordido até a morte, segundo o canal televisivo australiano, citado pelo “Independent”.