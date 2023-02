Luana entrou no carro de Carlos e nunca mais olhou para trás: a história do alegado rapto que tem um divórcio, consolas, metadados e dúvidas

Aos 14 anos, Luana isolava-se dos colegas da escola de Pousos, em Leiria, e fechava-se sobre si própria dentro de casa, passando horas seguidas a jogar PlayStation com parceiros online. Foi numa dessas maratonas de “Fortnite” que começou a trocar mensagens com outro jogador que tinha a mesma perícia na consola. Durante semanas, as conversas versaram apenas sobre os segredos para ultrapassar mais um obstáculo virtual, mas rapidamente subiram de nível. O avatar anónimo, que usava vários nicknames, começou a namoriscar com a jovem e foi ganhando a sua confiança, acabando por assumir a sua identidade: chamava-se Carlos e já tinha passado os 40. E nem ao enviar uma fotografia sua, verdadeira e sem filtros, assustou a estudante.

As conversas entre os dois prolongaram-se por três anos. Durante esse período, Carlos separou-se da mulher com quem estava casado — e a Polícia Judiciária ainda está a tentar perceber se Luana foi a causa da rutura entre o casal. O que é incontestável é o ascendente que Carlos ganhou rapidamente sobre a menor e que precipitou os acontecimentos.