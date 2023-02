Julgamento da morte do agente da PSP realiza-se com jurados: quem pode ser escolhido, quem decide e quanto se recebe?

No dia 27 de fevereiro o Campus de Justiça de Lisboa vai ser palco de um procedimento pouco usual nos tribunais portugueses: o tribunal vai selecionar oito cidadãos que farão parte do júri que vai julgar os ex-fuzileiros Cláudio Coimbra e Vadym Hrynko acusados do homicídio qualificado de Fábio Guerra, agente da PSP que tinha 26 anos quando foi morto à pancada à porta de uma discoteca em Lisboa há praticamente um ano, a 21 de março.

