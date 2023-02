Tiago Lopes, do Regimento de Sapadores de Lisboa, disse que a maior parte dos feridos se deveu a inalação de fumos. As causas do incêndio, que já foi extinto, não são para já conhecidas.

O alerta do incêndio foi dado às 20:37 e o fogo foi extinto às 21:15, disse à Lusa fonte do Regimento de Sapadores de Bombeiros.

O fogo destruiu o rés-do-chão do edifício, na Rua do Terreirinho, Mouraria.