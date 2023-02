Líderes “inseguros” e com “necessidade de controlo”: saúde mental dos trabalhadores provoca €5 mil milhões de perdas nas empresas

O stresse, a ansiedade, a depressão, o burnout e outros problemas de saúde mental têm um impacto cada vez maior nas empresas privadas devido à diminuição da produtividade dos trabalhadores. Foram apuradas perdas no valor de €5,3 mil milhões em 2022, o que corresponde a um aumento de cerca de 65% face a 2020, ano anteriormente analisado e em que foram contabilizadas perdas de €3,2 mil milhões. Os dados constam do mais recente “Relatório do Custo do Stress e dos Problemas de Saúde Psicológica no Trabalho”, da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP), divulgado esta sexta-feira.

Para Francisco Miranda Rodrigues, bastonário da OPP, este aumento deve-se a uma “combinação de fatores”, que vão desde o agravamento durante a covid-19 dos problemas de saúde mental da população e trabalhadores ao aumento do absentismo em geral, também influenciado pela pandemia. Estudos europeus mostram que as situações de stresse ou burnout são responsáveis por entre 50% e 60% do absentismo laboral, o que poderá justificar o aumento dos custos das empresas também por esta via. O bastonário aponta ainda as variações dos custos salariais, com um “aumento do valor/hora ao longo dos últimos dois anos”. No relatório da OPP, as perdas para as empresas foram calculadas com base no salário médio mensal dos trabalhadores, assim como a partir de dados do INE, PORDATA e NOVA Information Management School.

