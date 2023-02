Esta investigação mostra que Isabel dos Santos está encurralada no Dubai de onde só saiu uma vez: para ir ver o Argentina-Croácia

Festas, pequenos-almoços, encontros com amigos, sessões de ginásio, passeios de barco ou de bicicleta, viagens constantes pelo mundo. Há vários anos que Isabel dos Santos se tornou uma figura popular nas redes sociais, sobretudo no Instagram, onde tem mais de 400 mil seguidores. Desde 2015, quando o pai ainda era Presidente de Angola, que a então mulher mais rica de África publica fotografias quase diariamente. E nunca parou, mesmo depois de a investigação do Luanda Leaks, lançada em 2020, lhe ter trazido problemas com as autoridades de diversos países.

O “Bellingcat”, um site de jornalismo especializado em investigações com base em informações de fonte aberta, aproveitou essas circunstâncias para perceber se a multimilionária angolana restringiu as suas movimentações a partir do momento em que a agência Lusa noticiou, a 18 de novembro do ano passado, que a Interpol emitira um mandado internacional de captura contra ela no início desse mês.