O Expresso foi ao Rossio (e ainda lá está) - FOTOGALERIA

…e há de ir durante os próximos meses a mais outros 17 “rossios” de todo o continente, para mostrar de que massa é feito. Trata-se da exposição dos 50 anos do Expresso, que estará em cada capital de distrito cerca de duas semanas, durante as quais leitores e não leitores podem ver um conjunto de 50 das mais importantes primeiras páginas do jornal, uma por cada ano. Mais: podem sentar-se num banco construído especialmente para o efeito, com wi-fi, encostarem-se a uma das capas, pegarem no telemóvel e ouvirem o que de mais relevante se passou num ou vários anos, à escolha, entre 1973 e os nossos dias. No Rossio, em Lisboa, podem fazê-lo até ao fim da próxima semana. Depois disso a exposição segue ESTE CALENDÁRIO