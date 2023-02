Meninos que andam de bicicletas e jogam à bola, meninas que colhem flores e são princesas: os manuais escolares são para todas as crianças?

Num manual de Inglês do 3º ano, da Leya, vê-se uma família num piquenique. O filho anda de bicicleta com o pai, a menina apanha flores com a mãe. Noutro manual de Português do 3º ano uma menina surge disfarçada de princesa, com um sapo nas mãos, quando se fala de Carnaval. O menino está trajado de pirata. Noutro manual de Estudo do Meio do 3º ano, também da Leya, em determinado exercício sobre sentimentos, aparecem vários rapazes a jogarem à bola e, ao lado, a imagem de uma menina triste. Laura Groz, de 34 anos, mãe de três filhos — uma menina de nove anos, outro rapaz de seis e uma bebé de cinco meses —, afirma serem muitos os exemplos de papéis de género estereotipados nos manuais escolares. “Os manuais são redutores. Não refletem a realidade, reforçam modelos ultrapassados sobre rapazes e raparigas e obrigam a divisões binárias de género. Tanto o meu filho como a minha filha gostam de andar de bicicleta. E, provavelmente, ela gosta mais de futebol e ele interessa-se mais por flores. É tempo de mostrar outras famílias, outras crianças, outras formas de ser e estar além dessa visão mais conservadora e limitada.”

A residir em Mafra, esta gestora de Alojamento Local, bissexual e a viver com a sua atual companheira, afirma que é da responsabilidade das escolas e dos manuais escolares darem a conhecer a diversidade da sociedade. E dá exemplo: “Na representação das famílias deve haver também casos de duas mães ou dois pais e pessoas que não sejam só brancas. Isto também é educar”, considera. Confrontada com estes exemplos, a Leya afirma que a maioria dos livros já não se encontra no mercado — e que o manual de Português referido será substituído no próximo ano.