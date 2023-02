Governo vai acabar com rotação de maternidades e estuda um novo modelo para a obstetrícia

Apresentada como a solução possível para garantir cuidados ginecológicos e obstétricos agudos sem falhas ou encerramento de serviços, a assistência em urgências e blocos de partos alternados “é insustentável”, garantem os especialistas. A Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS) apresentou esta semana as escalas até ao final de março, referindo a eventual repetição no verão, mas sabe que o modelo não sobrevive e já estuda alternativas.

“O fecho rotativo de serviços é insustentável. Estamos a reunir regularmente com a DE-SNS para encontrar uma solução, igualmente provisória porque continuam a faltar médicos, mas [que seja] mais sustentável no tempo”, afirma Diogo Ayres de Campos, coordenador da Comissão de Acompanhamento de Resposta em Urgência de Ginecologia, Obstetrícia e Bloco de Partos. O obstetra não quis adiantar nenhuma das medidas possíveis, justificando que, “neste momento, é precoce apresentar qualquer proposta”.