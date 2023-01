Atriz trans Keyla Brasil invadiu o Teatro São Luiz, recebeu ameaças de morte. Agora está desaparecida há mais de 48 horas

A Casa T, casa de acolhimento para pessoas trans estrangeiras, lançou o primeiro apelo nas redes sociais ao qual outros se seguiram: Keyla Brasil está desaparecida há mais de 48 horas depois de ter recebido repetidas ameaças de morte.

A performer e atriz travesti e ativista brasileira ganhou visibilidade pública depois de ter interrompido a peça de teatro “Tudo Sobre a Minha Mãe”, que estava em cena no Teatro São Luiz, invadindo o palco e gritando “transfake”, em protesto contra o facto de a personagem trans “Lola” ser representada por um ator cisgénero (não transsexual), André Patrício.

Agora, a atriz terá sido vista pela última vez a entrar num autocarro em Tábua, arredores de Coimbra, em direção a Lisboa. Ninguém mais soube do seu paradeiro.

Amigos e próximos lançaram apelos nas redes sociais e apesar de ter havido rumores de que Keyla Brasil tivesse sido encontrada, a Casa T, onde tem vivido, lançou um segundo aviso nas redes sociais no qual se lê “Assim que tivermos notícias da Keyla iremos repassar, mas por enquanto continuamos à procura dela”.





Os amigos temem sobretudo pelo que se passou depois de Keyla Brasil ter desencadeado o protesto no teatro: recebeu muitas ameaças cada vez mais agressivas, incluindo ameaças de morte, tendo saído de Lisboa por isso. Nas suas contas nas redes sociais, Keyla assumiu isso mesmo, em vários posts e diretos - dizia que estava “nas montanhas”. Foi por isso que falhou o protesto junto ao São Luiz.

Mas Keyla Brasil não deixou de usar as suas plataformas para vincar posições no debate que prosseguiu. Este foi o seu último texto:

O Expresso contactou Helder Bértolo, da Opus Diversidades (antiga Opus Gay), que esteve presente no dia do protesto no S. Luiz e que acompanha a informação sobre as buscas da atriz. Bértolo confirmou desconhecer-se ainda o paradeiro da atriz e não confirmou as notícias que surgiram entretanto segundo as quais já se saberia o paradeiro de Keyla Brasil.