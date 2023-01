Um professor, um deputado e um arquiteto avançam com uma ação popular na Mata de Sesimbra - e o MP está atento ao processo

Um professor universitário, um deputado municipal e um arquiteto avançaram com uma ação popular contra uma decisão da Câmara de Sesimbra que permitiu ressuscitar o megaprojeto turístico-imobiliário da Mata de Sesimbra Sul. No processo, que deu entrada no Tribunal Administrativo de Almada a 12 de janeiro, o trio pede a anulação do contrato de urbanização assinado com a empresa Magna Woodlands — Eco Resort Developments, aprovado pelo executivo municipal a 12 de outubro de 2022, duas semanas antes da aprovação do respetivo loteamento.

A ação administrativa já chamou a atenção do Ministério Público (MP), que, por sua vez, comunicou formalmente que acompanha o caso. “Dada a magnitude da questão, o MP, na defesa da legalidade, não deixará de acompanhar esta ação ou, em qualquer caso, intervir nesta questão em nome próprio”, lê-se num documento que dá provimento à ação.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.