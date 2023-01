Adriano tem 84 anos e não consegue sair da pobreza há 20: deixou mulheres, filhos, casas e vive só num país em que 1,7 milhões são pobres

As estatísticas da pobreza começaram a ser publicadas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) há 20 anos, quando todos os países da União Europeia tiveram de assumir essa responsabilidade. A série de dados, que vai de 2003 até 2021 (os mais recentes), mostra que a pobreza em Portugal é agora menor, mas as conquistas são curtas. Os rendimentos de grande parte da população continuam a ser muito baixos: em 2021, cerca de 1,7 milhões de portugueses eram pobres por terem menos de 551 euros por mês. Mas são cerca de 2,6 milhões – um quarto da população – os que vivem com menos de 660 euros, segundo dados enviados ao Expresso pelo INE.

Nas últimas duas décadas, a taxa de risco de pobreza passou de 20,4% para 16,4%. O país recuou de 630 mil trabalhadores a viverem abaixo do limiar de pobreza em 2003 para cerca de 500 mil em 2021. E se uma em cada quatro crianças vivia então com carências económicas (25%), agora são uma em cada cinco (19%). O maior ganho está mesmo entre a população mais velha: quase um terço era pobre há 20 anos, hoje são 17%. Ainda assim, 400 mil idosos viviam com menos de €551 por mês em 2021.

