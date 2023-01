Quando as temperaturas baixam, não arranque com o carro sem prestar atenção aos gatos: muitos podem ficar feridos

Quando, nos próximos dias, as temperaturas baixarem entre 2ºC e 3ºC, os gatos de rua ficarão ainda mais desprotegidos. Segue-se, então, um "fenómeno que normalmente ocorre todos os anos, com especial incidência durante o tempo mais frio ou mais chuvoso": os gatos abrigam-se nos "motores dos carros e por baixo deles". É o que explica Pedro Emanuel Paiva, provedor dos Animais de Lisboa. A Provedoria Municipal de Lisboa, consciente de que "nem todas as pessoas estão sensibilizadas para este fenómeno", vai lançar a campanha “Aqui há gato?”, juntamente com a Emel, para alertar os condutores no sentido de uma condução mais cuidadosa.

No vídeo que a Provedoria Municipal dos Animais de Lisboa divulga, os automobilistas são aconselhados a dar uma pancada no capot do carro e a buzinarem antes de arrancarem. A partir de segunda-feira (dia 30), as ações de sensibilização arrancarão nas ruas, a começar por Arroios. Depois, várias juntas de freguesia serão abrangidas. Os condutores podem contar receber um flyer no qual encontrarão um QR code que dá acesso ao vídeo de instruções. A ação conjunta da Provedoria e da Emel, com recurso aos serviços da Câmara, que ajudarão a dinamizar a proximidade com os condutores, é, de acordo com Pedro Emanuel Paiva, preventiva, para que não aconteçam “relatos de animais feridos”.

"Dada a característica única da cidade de Lisboa, que tem muitas colónias de gatos - estamos a falar de 1500, algumas delas com 50 gatos -, acontecem acidentes destes", explica o responsável. Muitas vezes, explica Pedro Emanuel Paiva, os animais desaparecem, e há uma denúncia do desaparecimento. "Quando há uma denúncia dos ferimentos, os gatos são recolhidos pela Casa dos Animais de Lisboa para serem cuidados, tratados e, mais tarde, devolvidos às colónias. Vamos acompanhar nas redes sociais as associações e cuidadores que fazem este trabalho. Vão denunciando estas situações pontualmente."

Se a iniciativa foi pensada para prevenir acidentes com os animais de rua, também expõe as dificuldades que as autoridades responsáveis enfrentam durante o inverno. Pedro Emanuel Paiva lembra que, quando as temperaturas baixam, as associações têm um trabalho acrescido: contam os animais com maior frequência e visitam regularmente as colónias. Apesar de Lisboa ser uma cidade repleta de gatos, continua a haver poucos abrigos. Por isso, os condutores que queiram ajudar, evitando também “danos colaterais nas suas viaturas”, devem estar mais atentos aos felinos que possam estar escondidos nos carros.

A ação de sensibilização “Aqui há gato?” arrancará em Arroios, depois segue para o Areeiro, no mesmo dia (30), e para Campolide e Marvila, no dia 31. Em seguida, as restantes juntas de freguesia também serão palco da campanha.