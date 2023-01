Ameaças a Marcelo: Marco trabalhava na Segurança Social, tinha acesso facilitado a contactos do Estado e era seguido por problemas mentais

Marco A., o homem de 40 anos que ameaçou por carta que matava Marcelo Rebelo de Sousa se o Presidente da República não lhe pagasse um milhão de euros, já tinha enviado e-mails com ameaças e tentativas de extorsão a “altos cargos a nível nacional”, de acordo com informações obtidas pelo Expresso. Como trabalhava na Segurança Social, o suspeito tinha acesso facilitado a contactos de figuras importantes do Estado português.

Uma vez descoberto, Marco A. foi julgado em 2019 e considerado inimputável devido à doença de que padece: uma perturbação psicótica. Como medida de segurança, um juiz decretou o seu internamento no Hospital Prisional de São João de Deus, na freguesia de Caxias (Oeiras), com a duração máxima de 10 anos.

