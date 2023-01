Ucranianos queixam-se à PGR de tradutora de russo do MP. Chama-se Olga e questiona: “Levantaram o meu nome porquê?”

Pavlo Sadokha, presidente da Associação dos Ucranianos em Portugal (AUP), enviou esta semana uma carta à procuradora-geral da República, Lucília Gago, a manifestar uma “grande preocupação relativamente ao modo como, nos tribunais, têm vindo a ser nomeados tradutores de língua ucraniana e feitas as traduções no que concerne ao seu conteúdo, quando estão envolvidos cidadãos ucranianos”. Em causa está, pelo menos, a contratação de uma tradutora para um processo com sete ucranianos acusados do crime de “discriminação e incitamento ao ódio e à violência”, por terem insultado uma imigrante russa dona de uma loja, que invadiram em Braga, e que vendia artigos de alegada propaganda russófila.

