O Estado não consegue atrair e reter talento: a fuga e a perda de qualidade dos serviços públicos acelerou com o trabalho remoto

Se o sector privado já tem dificuldades em reter profissionais altamente qualificados, por não conseguir competir com os salários que lhes são oferecidos por empresas estrangeiras, então o cenário ainda é mais negro quando é o Estado a tentar contratar e fixar trabalhadores. Com muito pouca margem de manobra para aumentar ordenados, vários sectores da Administração Pública têm vindo a perder profissionais nos últimos anos: uns vão para empresas privadas, outros para o estrangeiro e, mais recentemente, juntou-se à lista de problemas o recrutamento de portugueses para trabalharem “para fora cá dentro”, com salários que chegam a saltar para mais do dobro em áreas como a programação e sem terem sequer de sair do país.

