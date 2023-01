Diocese do Porto dá formação a padres sobre abusos sexuais. Dos seus 300 padres, mais de 200 já participaram

Depois das polémicas declarações do bispo D. Manuel Linda, que desvalorizou as denúncias de abusos sexuais de menores na igreja, a Diocese do Porto está a dar formação a padres e agentes pastorais sobre esta problemática. O bispo diz agora que a Igreja quer dar um exemplo de seriedade e tem como principal objetivo erradicar todo o género de casos de abuso sexual.

É a terceira ação de formação sobre o abuso de menores. A Diocese do Porto quer dar um sinal claro para dentro da igreja, mas também para a sociedade. Na primeira fila, senta-se o bispo do Porto.

No final do ano passado, D. Manuel Linda foi criticado por ter desvalorizado as denúncias de abusos sexuais de menores. Chegou a afirmar que não eram crime público, o que o levou, mais tarde, a pedir perdão às vítimas. Agora, espera que a iniciativa possa ser útil para que se ponha a mão na consciência.

As ações de formação arrancaram há cerca de um mês e meio. Dos 300 padres da diocese do Porto, mais de 200 já participaram nestes eventos..