João, Luís e Dora trabalham lá para fora cá dentro: podem receber o dobro, não põem o pé fora de Portugal, é o melhor de dois mundos

Há um ano e meio, João Vasconcelos, recém-licenciado em Engenharia Informática, recebeu quase em simultâneo duas propostas de trabalho para a mesma função vindas de empresas da mesma área — uma portuguesa e outra norte-americana. Não hesitou. O ordenado oferecido pela estrangeira era substancialmente mais alto e nem precisava de emigrar. Podia trabalhar à distância, perto da família e dos amigos, mas com condições bem melhores do que teria no mercado nacional. Era o melhor de dois mundos. E cada vez mais portugueses estão a seguir esse caminho. A tendência de “trabalhar para fora cá dentro” começou há alguns anos, sobretudo no sector tecnológico, mas cresceu bastante com a pandemia e a generalização do trabalho remoto. Já abrange muitas outras áreas e ninguém duvida de que irá generalizar-se.

