Ministro ‘segura’ comissão para reformar a saúde pública

A Comissão para a Reforma da Saúde Pública vai ser renovada e reestruturada para continuar a contribuir para as mudanças no sector. A decisão foi tomada esta semana após uma reunião dos peritos com o ministro da Saúde, Manuel Pizarro. Em cima da mesa estava um pedido de demissão dos elementos da comissão, por desconsideração do trabalho realizado e entregue ao Governo, ainda à anterior ministra da Saúde, Marta Temido.

A comissão foi nomeada em 2020 e renomeada para um terceiro mandato, a terminar no próximo mês de fevereiro, mas sem ver resultados práticos da análise e das propostas apresentadas. “Apesar do esforço pretendido e do trabalho realizado, o mesmo não tem merecido por parte do Ministério da Saúde a atenção devida nem foram tomadas as decisões que o próprio despacho impunha”, explicam na missiva enviada a Manuel Pizarro antes da reunião desta semana.