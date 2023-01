Menina que ficou esquecida 6h num autocarro “está bem”? “Uma situação traumática para uma criança pode não ser traumática para outra”

Durante seis horas, uma criança de três anos ficou esquecida num autocarro escolar em Cinfães. Foi encontrada pelas 15h30 ainda sentada, com o cinto de segurança e relativamente tranquila, segundo a descrição do diretor do Agrupamento de Escolas General Serpa Pinto. É difícil saber o impacto que este episódio teve: “uma situação traumática para uma criança pode não ser traumática para outra”, afirma Augusto Carreira, chefe do Departamento de Psiquiatria da Infância e Adolescência do Hospital Dona Estefânia, em Lisboa.

