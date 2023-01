Serra da Estrela está coberta de neve e os turistas (e não só) agradecem

A Serra da Estrela está coberta de neve e as reservas dos hotéis dispararam. O acesso à torre mantém-se encerrados, mas a quantidade de neve que chega a quota mais baixas não desilude os turistas.

A Serra da Estrela amanheceu com a cor tão desejada para a época. A neve que chegou a quotas mais baixas pintou a paisagem de branco com os principais acessos limpos graças ao trabalho dos limpa-neves que, durante a noite, percorreram as vias prioritárias, tarefa que continuou durante a manhã.

A neve traz beleza, mas também exige esforço aos turistas na hora de sair dos hotéis. Mas desde que haja neve há turistas e as reservas disparam nas unidades hoteleiras.

A maior quantidade de neve concentra-se na zona da torre, onde grande parte dos acessos continua encerrada ao trânsito sem previsão de reabertura.

O vento continua muito forte e as previsões dão conta de mais queda de neve durante a tarde desta quarta-feira.